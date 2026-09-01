Bladel stelt monumentale bomenlijst en klimaatmaatregelen bij

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben op 11 augustus 2026 meerdere besluiten genomen. De monumentale bomenlijst is geactualiseerd en vanaf 2027 wordt minder geld uitgegeven aan klimaatadaptatie bij particulieren. Ook zijn diverse beleidsregels en verordeningen vastgesteld.

Gevonden voor jou

Bladel heeft de lijst met monumentale bomen voor 2026 vastgesteld. Deze lijst bevat bomen die vanwege hun historische, ecologische of esthetische waarde extra bescherming krijgen. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.

Verder stopt de gemeente vanaf 2027 met subsidies en communicatieactiviteiten rond klimaatadaptatie bij particulieren. Hierdoor wordt jaarlijks een bedrag van 50.000 euro bespaard. Subsidies voor het hergebruiken van regenwater vervallen per 1 januari 2027.

Andere besluiten van de vergadering zijn onder meer het wijzigen van beleidsregels voor bijzondere bijstand en het vaststellen van prioriteiten voor transportcapaciteit bij woningbouwprojecten. Ook worden vanaf oktober leges geheven op meldingen van klein werk aan kabels en leidingen.