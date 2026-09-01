Intocht Sinterklaas Cuijk op 15 november krijgt vergunning

De intocht van Sinterklaas in Cuijk op 15 november 2026 heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats bij de Loswal en Maaskade in Cuijk.

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De vergunning voor de Sinterklaasintocht werd op 26 augustus 2026 verleend door de gemeente Land van Cuijk. Het evenement is gepland op zondag 15 november en zal plaatsvinden aan de Loswal en Maaskade.

Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00003001 en is definitief goedgekeurd. De intocht is een jaarlijks hoogtepunt voor de regio en trekt veel bezoekers.