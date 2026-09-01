Subsidieregeling voor politieke partijen in Laarbeek vastgesteld

Het gemeentebestuur van Laarbeek heeft een subsidieregeling vastgesteld om decentrale politieke partijen financieel en organisatorisch te ondersteunen. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 juli 2026.

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De nieuwe subsidieregeling is bedoeld om de gemeentelijke democratie te versterken en meer transparantie te brengen in de financiering en organisatie van lokale politieke partijen. Politieke partijen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten zoals scholing, informatievoorziening, het werven van leden en het voeren van verkiezingscampagnes. Ook initiatieven die de politieke participatie van jongeren en ondervertegenwoordigde groepen bevorderen, komen in aanmerking.

De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van het aantal zetels dat een partij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft behaald. Per zetel is een bedrag van 488 euro beschikbaar. Het subsidiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Partijen moeten hun aanvraag uiterlijk 1 april indienen en krijgen voor het eerste jaar een afwijkende termijn vanwege de late bekendmaking van de regeling.