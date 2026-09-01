Reclamebord tijdelijk toegestaan aan Ewinkel in Cuijk

Het college van Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor een tijdelijk reclamebord aan Ewinkel in Cuijk. De vergunning is verleend op 27 augustus 2026.

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Op 27 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk een vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijk reclamebord. Het bord komt aan Ewinkel, een locatie zonder huisnummer in Cuijk. Deze vergunning valt onder een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De zaak heeft nummer Z2026-00004845. De vergunning is verleend en geldt voor een beperkte periode. Het is onderdeel van een officiële procedure waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken.