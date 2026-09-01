Geotechnisch onderzoek bij Bastion Blauwkop in Grave krijgt groen licht

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor geotechnisch onderzoek bij Bastion Blauwkop, aan de Jan van Cuykdijk in Grave. Het besluit is genomen op 27 augustus.

Gevonden voor jou

Het onderzoek vindt plaats nabij huisnummer 2 aan de Jan van Cuykdijk in Grave. De locatie is kadastraal bekend onder nummer GVE00 E 1996. Het betreft werkzaamheden om de bodem en grondstructuur te onderzoeken.

Het project valt onder zaaknummer Z2026-00004449 en heeft als eindresultaat een verleende vergunning. De gemeente geeft hiermee toestemming om een werk of werkzaamheid uit te voeren op deze plek.