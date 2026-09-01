Kermis Mill van 19 tot en met 23 september gaat door

De kermis in Mill heeft groen licht gekregen en mag doorgaan van 19 tot en met 23 september 2026. Het evenement vindt plaats op de Markt, Burgemeester Verstraatenlaan en Kerkstraat.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 25 augustus besloten de evenementenvergunning voor de kermis in Mill te verlenen. Bezoekers kunnen vijf dagen lang genieten van attracties en activiteiten op de Markt, Burgemeester Verstraatenlaan en Kerkstraat.

Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00003201. Het besluit is definitief en de kermis staat gepland over ruim twee weken.