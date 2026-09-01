Toegangspad naast inrit in Mill mag worden aangelegd

Het college van Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor een nieuw toegangspad naast de bestaande inrit aan De Doorgang 1 in Mill. Het besluit is op 26 augustus 2026 genomen.

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Het nieuwe toegangspad komt naast de huidige inrit aan De Doorgang 1 in Mill. Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag goedgekeurd en daarmee de vergunning verleend. Dit project valt onder de activiteit ‘het aanleggen of veranderen van een uitweg’.

Het besluit werd genomen op 26 augustus 2026. Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00004566.