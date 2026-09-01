Boekel benoemt nieuwe leden voor Commissie bezwaarschriften

Het college van Boekel heeft wijzigingen doorgevoerd in de Commissie bezwaarschriften. Twee leden zijn ontslagen, terwijl twee nieuwe leden zijn benoemd. Het besluit gaat in op 1 september 2026.

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De gemeente Boekel heeft per 1 september 2026 een vernieuwde samenstelling van de Commissie bezwaarschriften. Burgemeester en wethouders hebben besloten A.M. Vlemmings – van Beusichem en N. van Baalen uit hun functie als (plaatsvervangend) voorzitter en lid te ontslaan.

Daarvoor in de plaats zijn A.G.J. Van der Krabben en M.A. Roelofs benoemd. Het besluit is op 25 augustus 2026 vastgesteld en wordt aangeduid als het "Besluit inzake benoeming en ontslag Commissie bezwaarschriften Boekel 2026".