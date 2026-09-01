Kermis Bavel 2026 gepland van 25 tot 29 september

De kermis in Bavel heeft groen licht gekregen. Het evenement vindt plaats van 25 tot en met 29 september op het Kerkplein, de Brigidastraat en het Jack van Gilsplein.

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De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor de Kermis Bavel 2026. Het festijn begint op vrijdag 25 september om één uur 's middags en eindigt op dinsdag 29 september om één uur 's middags.

Het evenement wordt gehouden op drie locaties in Bavel: het Kerkplein, de Brigidastraat en het Jack van Gilsplein. Bezoekers kunnen zich opmaken voor vier dagen plezier en vermaak.