Boris Brejcha & Friends krijgt groen licht voor evenement in Breda

Op zaterdag 5 september vindt Boris Brejcha & Friends (Outdoor) plaats aan de Bavelseparklaan in Breda. De gemeente heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.

Gevonden voor jou

Het dance-evenement Boris Brejcha & Friends mag doorgaan op de Bavelseparklaan in Breda. De vergunning is op 26 augustus verleend en geldt voor zaterdag 5 september van één uur ’s middags tot elf uur ’s avonds.

Het evenement valt onder de outdoor-categorie en belooft een dag vol muziek en entertainment. Het besluit is onderdeel van de vergunningsprocedures van de gemeente. Meer informatie is digitaal beschikbaar via de website van Breda onder vermelding van het kenmerk Z2026-003823.