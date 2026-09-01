Kermis Prinsenbeek gaat door: vergunning verleend

De kermis in Prinsenbeek heeft groen licht gekregen. Het evenement vindt plaats van vrijdag 18 september tot maandag 21 september op de Markt in Prinsenbeek.

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De evenementenvergunning voor de kermis in Prinsenbeek is officieel verleend. Het feest zal starten op vrijdag 18 september om één uur ’s middags en eindigt op maandag 21 september om elf uur ’s avonds. De kermis wordt gehouden op de Markt in het dorp.

Met de vergunning kunnen de voorbereidingen voor het evenement beginnen. Het is een vast onderdeel van de activiteiten in Prinsenbeek en trekt jaarlijks veel bezoekers. De kermis biedt een combinatie van attracties, kraampjes en horecagelegenheden.