Kermis Princenhage keert terug op Haagsemarkt in Breda

De Haagsemarkt in Breda staat van 24 tot en met 27 september in het teken van de Kermis Princenhage. De gemeente heeft hiervoor een evenementenvergunning afgegeven.

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De kermis begint op donderdag 24 september om één uur ’s middags en eindigt op zondag 27 september om één uur ’s middags. Het evenement vindt plaats op de Haagsemarkt in Breda.

Met de afgegeven vergunning is de organisatie officieel toestemming gekregen om de kermis te houden. Het feest op de Haagsemarkt trekt jaarlijks bezoekers uit de regio en staat bekend om zijn gezellige sfeer en attracties.