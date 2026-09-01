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Evenementenvergunning verleend voor De 5 van Bavel

Vandaag om 11:34 • Aangepast vandaag om 11:44

Op zaterdag 26 september is er toestemming verleend voor De 5 van Bavel, een hardloopevenement in de Kloosterstraat in Bavel.

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Het hardloopevenement De 5 van Bavel mag op zaterdag 26 september plaatsvinden tussen vier uur en half zeven ’s avonds. De gemeente heeft hiervoor een evenementenvergunning afgegeven. Het evenement speelt zich af in de Kloosterstraat in Bavel.

De vergunning werd op maandag 28 augustus officieel verzonden. De organisatie heeft nu groen licht om het evenement te organiseren. De 5 van Bavel is een lokale sportactiviteit die deelnemers uit de omgeving trekt.

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