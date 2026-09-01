Salsadansen op Haagsemarkt Breda met vergunning

Op zondag 13 september wordt er van één tot zeven uur ’s avonds salsadansen georganiseerd op de Haagsemarkt in Breda. De evenementenvergunning hiervoor is verleend.

Gevonden voor jou

De vergunning voor het evenement ‘Salsadansen op de Markt 2026’ is op 30 augustus afgegeven. Het dansfeest vindt plaats op de Haagsemarkt en duurt van één uur ’s middags tot zeven uur ’s avonds.

Voor meer informatie over dit evenement kun je terecht bij de gemeente Breda. Het kenmerk van de vergunning is Z2026-005233.