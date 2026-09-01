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Salsadansen op Haagsemarkt Breda met vergunning
Vandaag om 11:34 • Aangepast vandaag om 11:44
Op zondag 13 september wordt er van één tot zeven uur ’s avonds salsadansen georganiseerd op de Haagsemarkt in Breda. De evenementenvergunning hiervoor is verleend.
De vergunning voor het evenement ‘Salsadansen op de Markt 2026’ is op 30 augustus afgegeven. Het dansfeest vindt plaats op de Haagsemarkt en duurt van één uur ’s middags tot zeven uur ’s avonds.
Voor meer informatie over dit evenement kun je terecht bij de gemeente Breda. Het kenmerk van de vergunning is Z2026-005233.
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