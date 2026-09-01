Vergunning aangevraagd voor kappen van boom in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Schoolstraat in Eindhoven. De aanvraag is ontvangen op 28 augustus en betreft adres Schoolstraat 2.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag ontvangen voor het verwijderen van een boom aan de Schoolstraat 2. Het gaat om een vergunning die op 28 augustus 2026 is ingediend. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-008367.

Voor deze aanvraag geldt dat deze momenteel alleen ter kennisgeving is. Er bestaat nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De vergunning ligt ook niet ter inzage.