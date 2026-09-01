Vergunningsaanvraag voor verbouwing woning in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend om een afvalcontainer te plaatsen en een draagmuur open te breken in een woning aan de Poggenbeekstraat in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Op 27 augustus heeft het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woning aan de Poggenbeekstraat 25 in Eindhoven. De aanvraag betreft het plaatsen van een afvalcontainer en het openbreken van een deel van een draagmuur.

De ingediende aanvraag wordt uitsluitend ter kennisgeving gemeld en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.