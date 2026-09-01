Kantooruitbreiding op Hastelweg in Eindhoven aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend om de kantoorruimte op de tweede verdieping aan de Hastelweg 230 in Eindhoven uit te breiden. De aanvraag is op 27 augustus 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De uitbreiding betreft een aanpassing op de tweede verdieping van het pand aan de Hastelweg 230. Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning, ingediend bij de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven.

Op dit moment is de vergunning alleen ter kennisgeving gemeld en niet in te zien. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.