Open container toegestaan bij woning in Eindhoven

Bij een woning aan de Laagstraat in Eindhoven mag een open container worden geplaatst. Het besluit is op 27 augustus verstuurd.

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De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een open container bij een woning aan de Laagstraat. De aanvraag, met zaaknummer EHV-ZP2026-008217, betreft het gebruik van de openbare ruimte voor een container bij één woning.

Het besluit is op 27 augustus 2026 verzonden. Daarmee is het officieel toegestaan om de container te plaatsen op het genoemde adres.