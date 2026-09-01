Navigatie overslaan
Ontdek

Open container toegestaan bij woning in Eindhoven

Vandaag om 11:34 • Aangepast vandaag om 11:45

Bij een woning aan de Laagstraat in Eindhoven mag een open container worden geplaatst. Het besluit is op 27 augustus verstuurd.

Gevonden voor jou

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een open container bij een woning aan de Laagstraat. De aanvraag, met zaaknummer EHV-ZP2026-008217, betreft het gebruik van de openbare ruimte voor een container bij één woning.

Het besluit is op 27 augustus 2026 verzonden. Daarmee is het officieel toegestaan om de container te plaatsen op het genoemde adres.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.