Parkeerverbod en afsluiting Willibrordushof Lage Zwaluwe op 3 september

De Willibrordushof in Lage Zwaluwe is op 3 september tijdelijk afgesloten en geldt er een parkeerverbod. Dit vanwege de officiële opening van de straat.

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De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor verkeersmaatregelen rond de Willibrordushof. Op donderdag 3 september 2026 wordt de straat tussen acht uur 's ochtends en acht uur 's avonds afgesloten. Ook geldt er een parkeerverbod.

De afsluiting is ingesteld vanwege de officiële opening van de Willibrordushof. De maatregelen duren zolang als nodig is op die dag.