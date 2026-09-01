Cameratoezicht Walnoot in Boxtel verlengd tot november

Het cameratoezicht rondom gemeenschapshuis De Walnoot in Boxtel is met twee maanden verlengd. De maatregel blijft gelden tot 2 november 2026 om overlast in de directe omgeving verder terug te dringen.

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In juni 2026 werd het gebied rondom De Walnoot aan de Reginahof in Boxtel aangewezen als locatie voor cameratoezicht vanwege ernstige overlast. Sindsdien is het aantal meldingen van jeugdoverlast aanzienlijk afgenomen, maar incidenten blijven voorkomen. Zo waren er in juni achttien meldingen van jeugdoverlast en in augustus nog één.

De burgemeester van Boxtel heeft besloten het cameratoezicht te verlengen om hernieuwde overlast te voorkomen en de openbare orde te waarborgen. De camera's hebben een afschrikwekkende werking en maken het mogelijk om snel te reageren bij problemen. De privacy van bewoners wordt volgens de gemeente gewaarborgd, omdat particuliere panden niet in beeld worden gebracht.

De verlenging gaat in op 2 september 2026 en eindigt op 2 november 2026. Het besluit is genomen na overleg met de gebiedsofficier van justitie en onderbouwd met cijfers uit bestuurlijke rapportages.