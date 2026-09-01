Extra shuttlebusjes tijdens Havendagen Moerdijk

In Moerdijk rijden op 12 en 13 september extra shuttlebusjes voor evenementen zoals de Havendagen en het Waterweekend. De busjes verbinden plaatsen als Zevenbergen, Klundert, Willemstad en Fijnaart.

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Tijdens het weekend van 12 en 13 september worden in Moerdijk extra shuttlebusjes ingezet. Ze rijden tussen verschillende locaties die meedoen aan evenementen zoals de Havendagen en het Waterweekend. Zo kunnen bezoekers eenvoudig reizen tussen Zevenbergen, Klundert, Willemstad en Fijnaart.

De pendeldienst Stelling van Willemstad van Visit Moerdijk rijdt ook dit weekend. Deze hop-on bus rijdt tussen Willemstad, Klundert, Fort Sabina, Fort De Hel en het NS-station in Zevenbergen. De dienst start dagelijks om half elf in Zevenbergen, maar stopt dit weekend niet bij het Mauritshuis in Willemstad. In Willemstad kan je opstappen bij het Havenhoofd.

Extra busjes en haltes

Naast de reguliere pendeldienst rijden er twee extra busjes. Eén busje rijdt vanuit Zevenbergen via Klundert naar Willemstad, terwijl het andere busje de omgekeerde route rijdt via Fijnaart en Klundert naar Zevenbergen. Deze busjes rijden tussen tien uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags, waarbij elk uur een volledige ronde wordt gemaakt.

De haltes van de extra busjes zijn duidelijk gemarkeerd en bevinden zich bij het NS-station, het gemeentehuis en de Kasteeltuin/Doelstraat in Zevenbergen, voor brasserie De Stad in Klundert, het Havenhoofd in Willemstad en bij het busstation aan de Voorstraat in Fijnaart.

Met deze pendeldiensten kunnen bezoekers gemakkelijk verschillende activiteiten bezoeken, zoals de braderie en optredens op de Markt in Zevenbergen en straattheater en wateractiviteiten in Willemstad. Ook is er een route langs kunst- en monumentenlocaties.