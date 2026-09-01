Man gewond naar ziekenhuis na val van dak in Stevensbeek

Een man is dinsdagochtend van het dak van een huis gevallen tijdens werkzaamheden in Stevensbeek. Dit gebeurde aan de Mullemsedijk.

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Twee ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen naar het huis toe. Het slachtoffer is, onder begeleiding van een trauma-arts, door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is verder niets bekend.