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Man gewond naar ziekenhuis na val van dak in Stevensbeek

Vandaag om 11:45 • Aangepast vandaag om 12:05
Een man is dinsdagochtend van het dak gevallen in Stevensbeek (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
Een man is dinsdagochtend van het dak gevallen in Stevensbeek (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).

Een man is dinsdagochtend van het dak van een huis gevallen tijdens werkzaamheden in Stevensbeek. Dit gebeurde aan de Mullemsedijk. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Twee ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen naar het huis toe. Het slachtoffer is, onder begeleiding van een trauma-arts, door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 

Over de ernst van zijn verwondingen is verder niets bekend. 

Een man is dinsdagochtend van het dak gevallen in Stevensbeek (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
Een man is dinsdagochtend van het dak gevallen in Stevensbeek (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).

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