Subsidie voor initiatieven die buurten sterker maken

Lokale verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die buurten beter voorbereiden op noodsituaties. De regeling ‘Samen Weerbaar’ biedt tussen 500 en 5.000 euro ondersteuning. Het doel is om buurten weerbaarder te maken tegen crises zoals stroomstoringen, cyberaanvallen en extreem weer.

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Vanaf 1 juni 2026 is de subsidieregeling ‘Samen Weerbaar’ beschikbaar. Lokale initiatieven die inwoners helpen om zich beter voor te bereiden op noodsituaties kunnen gebruik maken van deze financiële ondersteuning. Denk aan projecten zoals het maken van een buurtnoodplan, het organiseren van EHBO-cursussen, of bijeenkomsten over online veiligheid en nepnieuws.

De hoogte van de subsidie varieert van 500 tot 5.000 euro en richt zich op het versterken van de sociale en fysieke weerbaarheid van buurten. Ook activiteiten die de onderlinge betrokkenheid vergroten, zoals buurthulp en gezamenlijke trainingen, komen in aanmerking.

Subsidieregeling blijft beschikbaar

De regeling is doorlopend beschikbaar. Aanvragen moeten uiterlijk acht weken vóór de start van een project worden ingediend. Het Vfonds, dat de subsidie beheert, biedt meer informatie via hun website. Lokale verenigingen en stichtingen worden aangemoedigd om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

In Oisterwijk is Alyssa Bladergroen, projectleider Weerbaarheid, aanspreekpunt voor vragen en ideeën. Zij ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een betere voorbereiding op noodsituaties in de gemeente.

Met deze regeling kunnen wijken sterker en veerkrachtiger worden gemaakt, zodat ze beter zijn voorbereid op onverwachte omstandigheden.