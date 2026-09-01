Gemert-Bakel deelt gratis struiken uit voor groener buitengebied

Inwoners van het buitengebied in Gemert-Bakel kunnen gratis struiken aanvragen voor hun eigen perceel. De gemeente wil hiermee het landschap vergroenen en klimaatbestendig maken. Struiken helpen tegen hitte en hevige regen én bevorderen biodiversiteit. De actie volgt op een eerdere succesvolle campagne met gratis bomen.

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Na het succes van een eerdere actie waarbij gratis bomen werden uitgedeeld, richt de gemeente Gemert-Bakel zich nu op struiken. Inwoners van het buitengebied kunnen deze kosteloos aanvragen om hun eigen grond te vergroenen. Het doel is een aantrekkelijker en klimaatbestendiger landschap.

Struiken hebben verschillende voordelen. Ze houden water vast tijdens zware regenbuien en zorgen voor verkoeling op hete dagen. Daarnaast bieden ze voedsel, beschutting en nestgelegenheid aan vogels, insecten en andere dieren, wat de biodiversiteit in het buitengebied versterkt.

Voorwaarden aanvragen

Om de gratis struiken te ontvangen, moeten inwoners aan enkele voorwaarden voldoen. De aanvrager moet in het buitengebied van Gemert-Bakel wonen en eigenaar zijn van het perceel waar de struiken worden geplant. Daarnaast is het nodig om een schetsplan in te dienen. Hierin staan het perceel, de afmetingen en het beplantingsoppervlak beschreven.

Na het aanplanten vraagt de gemeente om een foto van het eindresultaat. Hiermee wordt gecontroleerd of de struiken daadwerkelijk zijn gebruikt zoals aangegeven in het plan.

Succesvolle eerdere actie

De vorige uitdeelactie met bomen bleek zeer populair, waarbij alle beschikbare bomen werden vergeven. Volgens de gemeente toont dit aan dat veel inwoners graag bijdragen aan een groenere leefomgeving. Met de nieuwe campagne wordt opnieuw ingezet op een duurzamer buitengebied.

Meer informatie over de actie en het aanvraagformulier is te vinden op de website van de gemeente Gemert-Bakel.