Vleermuizen gespot tijdens wandeling in Gilze

Tijdens een vleermuiswandeling bij de Warande in Gilze zijn afgelopen vrijdag vleermuizen gespot en gehoord. De wandeling, die onderdeel was van de Nacht van de Vleermuis, trok veel belangstelling. Ook boven het water van de Warande waren de dieren actief.

Gevonden voor jou

Vrijdagavond 28 augustus kwamen natuurliefhebbers samen in Gilze voor een bijzondere wandeling. Onder leiding van vleermuiskenner Chiel Simons gingen zij op zoek naar vleermuizen rond de Warande. De excursie was volledig volgeboekt en de vleermuizen lieten zich goed zien en horen.

De avond begon met een presentatie waarin Simons uitleg gaf over de leefomgeving en het gedrag van vleermuizen. Hij legde uit hoe ze in het donker navigeren en waarom ze belangrijk zijn voor het ecosysteem. Daarna trok de groep naar buiten, uitgerust met een vleermuisdetector.

Al vlak bij de ingang van De Groeituin werd de eerste vleermuis gespot. De detector maakte het mogelijk om de geluiden van de vleermuis te horen, waarna het dier ook vliegend werd gezien. Tijdens de wandeling werden op meerdere locaties vleermuizen waargenomen, vooral boven het water van de Warande. Daar vlogen ze laag over het water op zoek naar insecten.

Onderzoek naar beschermde dieren

De vleermuiswandeling sluit aan bij het lopende onderzoek in Gilze en Rijen voor het Soortenmanagementplan. Dit onderzoek brengt in kaart waar beschermde dieren, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen, leven en verblijven. Met deze informatie wil de gemeente de dieren en hun leefgebieden beter beschermen en ervoor zorgen dat woningen op een natuurvriendelijke manier geïsoleerd kunnen worden.

De wandeling heeft de deelnemers geïnspireerd om meer aandacht te hebben voor de natuur in de omgeving. Het succes van de avond laat zien hoeveel interesse er is in de bijzondere dieren die dicht bij huis leven.