Sleutel van De Speeldoos officieel overgedragen aan gemeente Vught

Stichting Theater de Speeldoos heeft dinsdagmorgen de sleutel van het theater overgedragen aan de gemeente Vught. Wethouder Mark du Maine nam de sleutel in ontvangst van voorzitter Riet Voets. Hiermee is een nieuwe fase ingeluid voor het theater. De overdracht volgt op eerdere afspraken uit december 2025.

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Met de overname van exploitatie en beheer door de gemeente blijft de toekomst van De Speeldoos gewaarborgd. Het gebouw blijft toegankelijk voor gebruikers, de culturele programmering wordt voortgezet en het personeel gaat over naar de gemeente. Dit markeert het begin van een nieuwe periode, waarin plannen voor renovatie en gebruik verder worden uitgewerkt.

De overdracht sluit aan bij de koopovereenkomst die eind vorig jaar werd gesloten. Stichting Theater de Speeldoos beheerde het gebouw tot september 2026, zoals toen werd afgesproken. Ook het proces rondom de aanwijzing van het pand als gemeentelijk monument loopt door.

Culturele activiteiten blijven

De gemeente werkt samen met gebruikers om het theater als cultureel middelpunt te behouden. Wethouder Mark du Maine sprak zijn waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de afgelopen jaren. Hij benadrukte dat de activiteiten doorgaan en dat er gezamenlijk verder wordt gewerkt aan de toekomst van het gebouw.

Stichting blijft actief

Hoewel de exploitatie nu in handen van de gemeente is, blijft Stichting Theater de Speeldoos zich inzetten voor cultuur in Vught. Voorzitter Riet Voets geeft aan dat de middelen uit de verkoop volledig worden gebruikt om culturele initiatieven te ondersteunen. Het theater heeft in vijf decennia een belangrijke plek verworven binnen de gemeente.