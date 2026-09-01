Zero Waste Festival komt naar Den Bosch

Van 7 tot en met 13 september staat Den Bosch in het teken van het Zero Waste Festival. Het evenement biedt meer dan 25 workshops en activiteiten rond afvalvrij leven.

Gevonden voor jou

Den Bosch organiseert dit jaar voor het eerst het Zero Waste Festival, een evenement dat draait om duurzaam en verspillingsvrij leven. Van maandag 7 september tot en met zondag 13 september kunnen bezoekers meedoen aan tal van activiteiten, zoals ruilmarkten, reparatiecafés, proeverijen en workshops. Het festival richt zich op alle leeftijden en laat zien hoe leuk en eenvoudig afvalvrij leven kan zijn.

Dit jaar ligt de focus op het voorkomen van voedselverspilling. Op diverse locaties in de gemeente worden inspirerende activiteiten aangeboden, zoals een verspillingsvrije lunch, een zwerfafvalwandeling en workshops waarin je bijvoorbeeld je eigen deodorant leert maken. Het festival biedt een kans om nieuwe ideeën op te doen en anderen te ontmoeten die bewust met duurzaamheid bezig zijn.

Workshops en aanmelden

In totaal zijn er meer dan 25 activiteiten waar je aan kunt deelnemen. Sommige workshops vragen een kleine bijdrage en voor veel activiteiten is het aantal plaatsen beperkt. Aanmelden is daarom noodzakelijk.

Meer informatie over het programma en hoe je je kunt inschrijven, is te vinden op de website van het Zero Waste Festival.