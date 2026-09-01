Schuur in Chaam gesloten na ontdekking hennepkwekerij

Burgemeester Lieke Schuitmaker heeft een schuur aan de Baarleseweg in Chaam gesloten. Op 14 juli werd hier door de politie een hennepkwekerij ontdekt. De sluiting duurt drie maanden en moet drugsoverlast tegengaan.

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De politie trof op 14 juli een in werking zijnde hennepkwekerij aan in een schuur aan de Baarleseweg. Dit gebeurde na een afwijkende netmeting door energiebedrijf Enexis. Het pand is nu voor drie maanden gesloten op last van burgemeester Lieke Schuitmaker.

Tot 1 december 2026 is het verboden om de schuur te gebruiken of te betreden. De maatregel is bedoeld om een eind te maken aan de drugsoverlast die vanuit deze locatie ontstond. Het sluiten van panden waar hennepkwekerijen worden aangetroffen, is een standaardprocedure.

Politieonderzoek leidde tot actie

De ontdekking van de kwekerij kwam voort uit een controle op afwijkend energieverbruik. Dit is een van de manieren waarop hennepkwekerijen worden opgespoord. Na de vondst heeft de politie direct ingegrepen en maatregelen genomen tegen het gebruik van het pand.

De gemeente Alphen-Chaam benadrukt het belang van meldingen bij drugsoverlast. Het kan helpen bij het opsporen en aanpakken van illegale activiteiten. Zo wordt de veiligheid en leefbaarheid in de buurt gewaarborgd.