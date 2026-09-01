Tilburg University onderzoekt rol van AI in onderwijs en onderzoek

Kunstmatige intelligentie heeft een centrale rol gekregen tijdens de academische jaaropening van Tilburg University. De universiteit onderzoekt hoe AI onderzoek en onderwijs fundamenteel verandert. Rector Wim van de Donk ziet kansen, maar ook risico’s. Dit gebeurde maandag in de aula van de universiteit.

Gevonden voor jou

Tijdens de opening van het academisch jaar stond kunstmatige intelligentie centraal. De vraag hoe AI het onderwijs en onderzoek verandert, werd besproken door sprekers met verschillende achtergronden, waaronder een theoloog, een hoogleraar AI en een neuropsycholoog. Rector Wim van de Donk benadrukte dat AI een nieuwe manier van denken met zich meebrengt, die zowel uitdagingen als mogelijkheden biedt.

Een opvallend onderdeel van de bijeenkomst was een visueel intermezzo met Tilly, de AI-chatbot van Tilburg University. Op het scherm in de aula werd een kunstwerk getoond dat door AI werd aangepast. Het beeld transformeerde van een onderzoeker die alleen werkt naar een samenwerking waarin AI een hulpmiddel is. Dit intermezzo illustreerde de vraag of AI werk overneemt of juist helpt om het beter te doen.

AI als kans voor vooruitgang

Universiteitshoogleraar Paul van Geest pleitte voor een universiteit die door AI niet alleen sneller, maar ook wijzer en menselijker wordt. Hoogleraar Eric Postma ging verder met een uitleg over de werking van AI en de mogelijke gevaren zoals desinformatie, maar ook de voordelen zoals beter onderwijs en onderzoek. Universitair hoofddocent Marketing Hannes Datta benadrukte de rol van AI bij het verbeteren van leerprocessen en moedigde studenten en medewerkers aan om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van Tilly.

Toekomst met AI

Hoogleraar klinische neuropsychologie Margriet Sitskoorn schetste een optimistisch beeld van de toekomst met AI. Ze ziet mogelijkheden om AI in te zetten bij het oplossen van sociale problemen, zoals het doorbreken van de armoedecyclus. Hoewel er zorgen zijn over de klimaatimpact en de invloed van grote technologiebedrijven, lijkt Tilburg University AI vooral als partner te zien in plaats van een bedreiging.

De academische jaaropening maakte duidelijk dat de universiteit zich voorbereid op een toekomst waarin AI een belangrijke rol speelt. De angst om schaakmat gezet te worden door technologie blijft klein, maar de universiteit neemt de verantwoordelijkheid om deze ontwikkelingen actief te sturen.