Gemeente Bergeijk trekt toestemming in voor woningbouw in Westerhoven

De gemeente Bergeijk heeft de vergunning voor de bouw van een tweekapper in Westerhoven ingetrokken. Het besluit is op 28 augustus verzonden.

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De ingetrokken toestemming betreft de bouw van een woning aan de Provincialeweg 14 in Westerhoven. Dit plan viel onder de activiteit 'bouw' binnen het omgevingsplan. Het kadastrale nummer van de locatie is E1214.

Met de intrekking van de vergunning kan het geplande bouwproject niet doorgaan. Het besluit is verzonden op 28 augustus 2026.