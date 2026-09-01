Alzheimercafé in Oudenbosch op 16 september

Op woensdag 16 september vindt een Alzheimercafé plaats in Oudenbosch. Schrijver Corine van Riet geeft een lezing over rouw bij dementie en gaat in gesprek met bezoekers.

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Het Alzheimercafé richt zich deze keer op het thema rouw bij dementie, een proces dat anders is dan bij een regulier verlies. Corine van Riet, bekend van haar boek "Levend verlies", zal hierbij haar inzichten delen. Het onderwerp draait om het verlies van herinneringen en contact, terwijl de persoon zelf nog aanwezig is.

De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek Oudenbosch aan het Sint Annaplein 3. Bezoekers kunnen vanaf zeven uur 's avonds terecht. Het programma duurt tot half tien.

Naast de lezing is er ruimte voor interactie. Van Riet nodigt aanwezigen uit om hun ervaringen te delen en samen in gesprek te gaan over dit complexe onderwerp.

Het Alzheimercafé biedt een laagdrempelige manier om meer te leren over dementie en de emotionele impact ervan, met een specifieke focus op rouw en verlies.