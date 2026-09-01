Militaire oefening Falcon Leap boven Brabant

Vanaf 7 september vliegen transportvliegtuigen laag boven Brabant tijdens Falcon Leap, een internationale militaire oefening. De toestellen vertrekken regelmatig vanaf Vliegbasis Eindhoven en kunnen zorgen voor extra zichtbaarheid en geluid.

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Van 7 tot en met 18 september organiseert de 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht de oefening Falcon Leap. Samen met het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en tien internationale partners wordt geoefend met luchttransport, waaronder het droppen van vracht en parachutisten. Laagvliegen speelt hierbij een belangrijke rol.

De oefening heeft als doel om militairen voor te bereiden op zowel militaire als humanitaire missies. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de deelnemende landen getraind, zodat zij snel en effectief kunnen reageren in toekomstige situaties. De afsluiting van Falcon Leap vindt plaats op zaterdag 19 september met een herdenking van Operatie Market Garden, op de Ginkelse Heide bij Ede.

Laagvliegende vliegtuigen

Transportvliegtuigen zullen regelmatig vertrekken vanaf Vliegbasis Eindhoven en laag over de regio vliegen. Dit maakt de toestellen beter zichtbaar en hoorbaar voor inwoners van Brabant. Hoewel Defensie probeert de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, kan er toch sprake zijn van hinder.

De internationale militaire oefening is zorgvuldig voorbereid door Defensie, maar mocht je geluidsoverlast ervaren, dan kun je een klacht indienen via de website van de luchtmacht.