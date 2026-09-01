Cursus in Hilvarenbeek helpt mantelzorgers hun grenzen te bewaken

De gemeente Hilvarenbeek organiseert een cursus voor mantelzorgers. Het doel is om hen te helpen hun grenzen te bewaken en een gezonde balans te vinden. De bijeenkomsten vinden plaats op 6 en 20 oktober. Mantelzorgers krijgen praktische tips en kunnen ervaringen delen.

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Mantelzorgers krijgen in Hilvarenbeek de kans om samen te komen en te praten over de uitdagingen die mantelzorg met zich meebrengt. In kleine groepen van maximaal zes deelnemers gaan zij onder begeleiding van een mantelzorgconsulent en een adviseur mentale gezondheid aan de slag met thema's zoals het bewaken van grenzen en het vinden van een balans tussen zorgen voor een ander en voor zichzelf.

De cursus biedt praktische tips en handvatten, zodat mantelzorgers sterker in hun rol staan en de zorg langer kunnen volhouden. Daarnaast is er ruimte om ervaringen te delen met andere mantelzorgers die in een vergelijkbare situatie verkeren. Het doel is een gezonde balans te creëren tussen draagkracht en draaglast.

Risico op overbelasting

Veel mantelzorgers ervaren een hoge belasting en lopen het risico overbelast te raken. Volgens de gemeente Hilvarenbeek is het belangrijk om preventieve steun te bieden, zodat mantelzorgers hun taken kunnen combineren met werk, studie, gezin en sociale contacten. Omdat grenzen vaak ongemerkt worden overschreden, biedt de cursus een veilige omgeving om hierover in gesprek te gaan.

De bijeenkomsten worden gehouden op dinsdag 6 oktober en dinsdag 20 oktober van 10.30 tot 12.00 uur. Ze vinden plaats in De Schutterij aan de Schuttersweg 42 in Hilvarenbeek.

De cursus is bedoeld om mantelzorgers bewuster te maken van hun grenzen en hen te helpen de zorg voor een ander beter te combineren met zorg voor zichzelf.