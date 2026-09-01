Hilvarenbeek opent monumenten tijdens Open Monumentendag

Hilvarenbeek zet op 12 en 13 september haar deuren open voor Open Monumentendag. Bezoekers kunnen gratis genieten van erfgoed als kerken, een molen en een museum.

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In het tweede weekend van september vindt de 40e editie van de VriendenLoterij Open Monumentendag plaats. Dit jaar staat het thema ‘Veerkrachtig erfgoed, in tijden van onzekerheid’ centraal. Monumenten in heel Nederland zijn gratis toegankelijk, waaronder ook in Hilvarenbeek en omliggende dorpen.

De Sint-Petruskerk, Molen De Doornboom en Museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek openen hun deuren. Daarnaast zijn er bijzondere locaties te bezoeken in Diessen, zoals de Willibrorduskerk met het Van Hirtumorgel en het Pomphuis in Haghorst. Op zondag 13 september kunnen bezoekers in Diessen ook deelnemen aan een rondwandeling.

Vrijwilligers en organisaties

Het weekend wordt georganiseerd door Heemkundige Kring Ioannes Goropius Becanus, Stichting Erfgoed Diessen, Ondernemend Hilvarenbeek en vrijwilligers. Samen zorgen zij voor een gevarieerd programma dat jong en oud uitnodigt om het erfgoed te ontdekken.

De landelijke opening van Open Monumentendag vindt op vrijdag 11 september plaats in Flevoland, de gastprovincie van dit jaar. Voor meer informatie over het programma en activiteiten kun je terecht op de officiële website van Open Monumentendag.