Achtergelaten container trekt de aandacht in Kaatsheuvel

Een container die was achtergelaten in Kaatsheuvel, trok dinsdagochtend de aandacht. De container werd dinsdag rond half twaalf gevonden langs de Veldstraat in Kaatsheuvel, ter hoogte van het terrein van de Efteling.

In eerste instantie werd gedacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen of drugsafval in de container zouden zitten. Dat was niet zo, bleek uit metingen van De Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen.

In de container zit vloeibaar bitumen. Dat wordt onder meer gebruikt als grondstof bij de aanleg en het onderhoud van wegen. Mogelijk is de container gedumpt, omdat het op een correcte manier afvoeren van dergelijke materialen geld kost