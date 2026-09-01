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Achtergelaten container trekt de aandacht in Kaatsheuvel

Vandaag om 12:39 • Aangepast vandaag om 13:43
Een container met bouwstoffen is gedumpt in Kaatsheuvel (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Een container met bouwstoffen is gedumpt in Kaatsheuvel (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Een container die was achtergelaten in Kaatsheuvel, trok dinsdagochtend de aandacht. De container werd dinsdag rond half twaalf gevonden langs de Veldstraat in Kaatsheuvel, ter hoogte van het terrein van de Efteling. 

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Geschreven door
Redactie

In eerste instantie werd gedacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen of drugsafval in de container zouden zitten. Dat was niet zo, bleek uit metingen van De Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen.

In de container zit vloeibaar bitumen. Dat wordt onder meer gebruikt als grondstof bij de aanleg en het onderhoud van wegen. Mogelijk is de container gedumpt, omdat het op een correcte manier afvoeren van dergelijke materialen geld kost

  • Een container met bouwstoffen is gedumpt in Kaatsheuvel (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
    Een container met bouwstoffen is gedumpt in Kaatsheuvel (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Een container met bouwstoffen is mogelijk gedumpt in Kaatsheuvel (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

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