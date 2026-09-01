Tilburgs woonzorgcentrum proost op Omroep Brabant: 'Jullie zijn jarig'

Omroep Brabant bestaat dinsdag vijftig jaar en dus worden er de hele dag worstenbroodjes uitgedeeld in de provincie. Zo ook in woonzorgcentrum Joannes Zwijsen in Tilburg.

Nieuwsgierig kijken de bewoners naar de enorme kar met worstenbroodjes die door de gangen van het woonzorgcentrum wordt gereden. "Wat komen jullie hier doen?" Een aantal van hen wist het al: "Jullie zijn jarig, toch? Dat heb ik in de krant gelezen."

Er worden worstenbroodjes uitgedeeld in woonzorgcentrum Joannes Zwijsen in Tilburg (foto: Omroep Brabant).

Wordt er eigenlijk een beetje naar Omroep Brabant gekeken door de bewoners? "Ja, daar kijk ik dikwijls naar", vertelt een van de bewoners. Een ander moet schoorvoetend toegeven: "Ik niet, nee." Verslaggever Nynke loopt een ruimte binnen waar dames aan het knutselen zijn. Annie, een van de creatievelingen besloot snel een verjaardagskaart in elkaar te knutselen voor de omroep. "Deze komt op de redactie te hangen", belooft Nynke aan de dame.

Annie maakte een verjaardagskaart voor Omroep Brabant (foto: Omroep Brabant).

Wie jarig is trakteert En dus delen we worstenbroodjes uit in de hele provincie. Wil je zelf een worstenbroodje komen eten en het feestje meevieren? Kijk hier waar je moet zijn: 06.00 uur: Eindhoven Airport

07.30 uur: TU/e Campus in Eindhoven

09.15 uur: Fontys Campus op Stappegoor in Tilburg

10.00 uur: Grote Markt Bergen op Zoom

11.45 uur: De Markt Roosendaal

13.15 uur: Oudenbosch Centrum

15.00 uur: Valkenberg stadspark Breda

16.00 uur: Centrum Uden

17.30 uur: Stationsplein Den Bosch (centrumzijde) Bij een aantal worstenbroodjes een Gouden Wikkel zit verstopt? Daarmee win je twee tickets voor het Jubileumconcert in november.