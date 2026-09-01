Tilburgs woonzorgcentrum proost op Omroep Brabant: 'Jullie zijn jarig'
Omroep Brabant bestaat dinsdag vijftig jaar en dus worden er de hele dag worstenbroodjes uitgedeeld in de provincie. Zo ook in woonzorgcentrum Joannes Zwijsen in Tilburg.
Nieuwsgierig kijken de bewoners naar de enorme kar met worstenbroodjes die door de gangen van het woonzorgcentrum wordt gereden. "Wat komen jullie hier doen?" Een aantal van hen wist het al: "Jullie zijn jarig, toch? Dat heb ik in de krant gelezen."
Wordt er eigenlijk een beetje naar Omroep Brabant gekeken door de bewoners? "Ja, daar kijk ik dikwijls naar", vertelt een van de bewoners. Een ander moet schoorvoetend toegeven: "Ik niet, nee."
Verslaggever Nynke loopt een ruimte binnen waar dames aan het knutselen zijn. Annie, een van de creatievelingen besloot snel een verjaardagskaart in elkaar te knutselen voor de omroep. "Deze komt op de redactie te hangen", belooft Nynke aan de dame.
Wie jarig is trakteert
En dus delen we worstenbroodjes uit in de hele provincie. Wil je zelf een worstenbroodje komen eten en het feestje meevieren? Kijk hier waar je moet zijn:
06.00 uur: Eindhoven Airport
07.30 uur: TU/e Campus in Eindhoven
09.15 uur: Fontys Campus op Stappegoor in Tilburg
10.00 uur: Grote Markt Bergen op Zoom
11.45 uur: De Markt Roosendaal
13.15 uur: Oudenbosch Centrum
15.00 uur: Valkenberg stadspark Breda
16.00 uur: Centrum Uden
17.30 uur: Stationsplein Den Bosch (centrumzijde)
Bij een aantal worstenbroodjes een Gouden Wikkel zit verstopt? Daarmee win je twee tickets voor het Jubileumconcert in november.
Alle verhalen over 50 jaar Omroep Brabant lees je op de dossierpagina.