Storing straatverlichting Fazantlaan en Rembrandtlaan in Budel

In Budel zijn meerdere meldingen binnengekomen over een storing in de openbare verlichting bij de Fazantlaan en Rembrandtlaan. Uit onderzoek blijkt dat een netwerkstoring de oorzaak is.

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De straatverlichting in de Fazantlaan en Rembrandtlaan in Budel werkt niet door een netwerkstoring. Netbeheerder Enexis gaat metingen uitvoeren om het probleem verder te onderzoeken en op te lossen. Het is nog niet bekend wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden, omdat dit afhankelijk is van de beschikbare capaciteit.

Het herstel van de verlichting kan hierdoor langer duren dan normaal. Bewoners hoeven geen nieuwe meldingen door te geven over deze storing, omdat het probleem al bij de gemeente bekend is.

Voor meldingen over openbare verlichting op andere locaties in Cranendonck kunnen inwoners gebruikmaken van de BuitenBeter-app. Hiermee kun je eenvoudig problemen in de leefomgeving doorgeven.