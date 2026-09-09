Emma nam kabelskiën niet meer zo serieus, maar gaat wel naar het WK

Angst kent ze niet, ook al gaat ze met 55 kilometer per uur met ski’s over het water. De zeventienjarige Emma van Gool uit Hilvarenbeek doet komend weekend mee aan het WK kabelskiën. Haar kwalificatie voor het eindtoernooi noemt ze zeer verrassend. "Ik had het eigenlijk al een beetje opgegeven, maar toen ging het ineens heel goed."

Emma kreeg de liefde voor kabelskiën van haar vader Eric. Samen met haar twee jaar oudere zus volgde ze als tiener zijn voorbeeld en ze bleek talentvol. "Ik stond dan als jong meisje in een groep met volwassen mannen en uiteindelijk bleef ik het langste staan. Dat was een leuk gevoel."

Nog niet eerder deed ze mee aan een WK. Dat lukte dit jaar wel en dat terwijl ze een periode achter de rug heeft dat ze haar sport niet zo serieus nam. "Ik heb altijd veel getraind en ben er jaren intensief mee bezig geweest. Vanaf 2025 ben ik minder fanatiek, al bleef ik wel doortrainen. Op NK's lukte het vaak niet, omdat ik door de spanning zes keer zo slecht presteerde dan tijdens een training. Ik stond er dit NK een beetje bij zoals op een training en toen lukte het wel." Voor het kabelskiën reist ze meerdere keren per week af naar Weert, de baan waar ook het WK wordt gehouden. Ze heeft een rijbewijs, maar door haar leeftijd is ze wel afhankelijk van haar ouders. Daarnaast duikt ze regelmatig het krachthonk in. "Vooral in het begin vond ik het fysiek zwaar om te doen, maar daarna raakte ik eraan gewend. Supergespierd ben ik niet, je gebruikt hele specifieke spieren."

"Als je deze sport voor het eerst doet, kan dat eng zijn."

Naast spierkracht is het belangrijk om je over de angst heen te stappen. "Als je deze sport voor het eerst doet, kan dat eng zijn. Ik weet nog goed dat ik me afvroeg of het me ooit zou lukken. Maar elke keer ging ik een stapje vooruit." Tijdens het WK hoopt ze zich te kwalificeren voor de finale. Het zal zeer waarschijnlijk haar laatste grote toernooi worden. "Ik had jarenlang de ambitie om de wereldtop te halen. Het voelt voor mij nu meer een moetje dan iets wat ik heel leuk vind. Met een rijk sociaal leven en een studie Verpleegkunde waarmee ik ga starten, is de sport minder waard voor me geworden. Ik zal echt nog wel eens op de ski’s stappen, maar dan puur voor de leuk."

Kabelsysteem Bij kabelskiën wordt iemand op waterski’s vooruit getrokken door een geautomatiseerd kabelsysteem. Emma van Gool doet in de categorie tot negentien jaar mee aan de discipline slalom. Er liggen zes boeien in het water, die ze moet passeren. Uiteindelijk wordt bij daaropvolgende beurten de snelheid opgevoerd tot maximaal 55 kilometer per uur en het sleeptouw van 18 meter ingekort. Dat maakt het steeds moeilijker om het parcours af te leggen.