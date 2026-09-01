Natuurmonumenten strijdt tegen woekerplanten in Krammer-Volkerak

Natuurmonumenten gaat woekerende planten bestrijden in het Krammer-Volkerak. Vijf soorten die niet van nature in Nederland voorkomen, worden aangepakt. Dit gebeurt in gebieden zoals de Slikken van de Heen-Oost en de Dintelse Gorzen. Vanaf week 38 worden delen tijdelijk afgesloten voor bezoekers.

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In het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak groeien planten die andere soorten verdringen. Deze niet-inheemse planten hebben gevolgen voor de natuur, omdat ze ruimte innemen die nodig is voor inheemse planten en dieren. Insecten, vogels en andere dieren zijn afhankelijk van de oorspronkelijke flora in het gebied.

Om de bijzondere natuur te beschermen, richt Natuurmonumenten zich op vijf woekerende plantensoorten: late guldenroede, Canadese kornoelje, dijkviltbraam, watercrassula en reuzenberenklauw. Deze planten worden gemaaid, uitgetrokken en afgevoerd. Hierdoor krijgen inheemse planten weer de kans om te groeien.

Werkzaamheden zorgvuldig uitgevoerd

Voordat de werkzaamheden starten, controleert een ecoloog het gebied op de aanwezigheid van beschermde planten of dieren. Natuurmonumenten wil tijdens het werk zoveel mogelijk rekening houden met de aanwezige natuur. Het herstelproject wordt mede gefinancierd door de provincie Noord-Brabant vanuit het Programma Natuur.

Tijdelijke afsluiting gebieden

De aanpak vindt plaats in onder andere de Slikken van de Heen-Oost, de Dintelse Gorzen en de Sabina-Henricapolder. Vanaf week 38 worden delen van deze gebieden tijdelijk afgesloten voor bezoekers. Natuurmonumenten vraagt bezoekers de afzettingen en aanwijzingen te volgen, zodat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Met deze maatregelen werken de provincie en Natuurmonumenten samen aan het behoud van de unieke natuur in het Krammer-Volkerak.