Commissaris van de Koning Ina Adema feliciteert Omroep Brabant met jubileum

Ina Adema feliciteert Omroep Brabant met het vijftigjarig jubileum. Dat deed de commissaris van de Koning van Brabant dinsdag op LinkedIn. Samen met de gedeputeerden poseert ze met schalen worstenbroodjes in de hand. "Dat is passend bij hoe we in Brabant een gouden jubileum vieren", schrijft ze.

De foto is genomen op het terrein van een voormalige Brabantse trekpleister, het themapark Land van Ooit in Nieuwkuijk, dat in 2003 de deuren sloot.

"Al vijftig jaar brengt Omroep Brabant groot en klein nieuws én verhalen over en uit onze provincie. Van corona tot carnaval, van sport tot cultuur en van grote ontwikkelingen tot verhalen uit de buurt", schrijft Adema. "Van steden tot dorpen, van ondernemers en boeren tot vrijwilligers, kunstenaars en sporters."

"Omroep Brabant laat de veelzijdigheid van Brabant zien en is daarmee al 50 jaar een vaste waarde in onze provincie." Ze sluit het bericht af met een felicitatie aan de omroep: "Van harte gefeliciteerd met 50 jaar 'het gevoel van hier'!"