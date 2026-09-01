Recreatieve paden in Oirschot opgeknapt

De gemeente Oirschot heeft recreatieve paden verbeterd om ze veiliger en comfortabeler te maken. Het pad Smalzij kreeg onlangs een nieuwe laag, en er volgen meer investeringen in het netwerk.

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In Oirschot is gewerkt aan het verbeteren van recreatieve paden. Het doel is om de routes aantrekkelijker te maken voor recreanten en praktischer voor inwoners die de fiets gebruiken voor woon-werkverkeer.

Recent is het 1,2 kilometer lange pad Smalzij aangepakt, dat loopt tussen de Van Coehoornweg en de Oude Grintweg. Het pad heeft een nieuwe laag halfverharding gekregen, wat zorgt voor een betere begaanbaarheid. Deze opwaardering sluit aan op het bestaande recreatieve netwerk rond de Oude Toren en het Wit-Hollandven, dat twee jaar geleden werd aangelegd.

Veiligheid voor alle gebruikers

Bij de werkzaamheden aan Smalzij is rekening gehouden met verschillende gebruikers. Het smalle pad wordt niet alleen gebruikt door wandelaars en fietsers, maar ook door landbouwverkeer. Om de combinatie van recreatief gebruik en agrarisch verkeer veilig te houden, zijn op kritieke plekken geen paaltjes geplaatst.

Nieuwe plannen voor later dit jaar

De gemeente blijft investeren in het recreatieve netwerk. Eind dit jaar wordt een gravelpad aangelegd dat loopt vanaf het Wilhelminakanaal, parallel aan de Groenewoudsedijk en verder over Landgoed Baest. Dit nieuwe traject zal een aantrekkelijke verbinding vormen voor fietsers en wandelaars.

Met deze verbeteringen zet Oirschot stappen om het recreatieve routenetwerk verder uit te breiden en te versterken.