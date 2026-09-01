Verboden vuurwerk inleveren in Den Bosch op 10 september

Sinds 1 augustus is consumentenvuurwerk verboden. Op donderdag 10 september kun je dit gratis en anoniem inleveren in Den Bosch. Het inzamelpunt bevindt zich op de parkeerplaats Oosterplas en is geopend van acht uur 's ochtends tot half zes 's avonds.

Gevonden voor jou

Met het vuurwerkverbod wil de overheid de jaarwisseling veiliger en rustiger maken. Vanaf 1 augustus mogen consumenten geen vuurwerk meer kopen, bezitten of afsteken. Klein vuurwerk zoals sterretjes en knalerwten blijft wel toegestaan.

Inleverdag voor verboden vuurwerk

Op donderdag 10 september kun je verboden vuurwerk inleveren op de parkeerplaats Oosterplas in Den Bosch. Het inzamelpunt is geopend van acht uur 's ochtends tot half zes 's avonds. Het inleveren is gratis, anoniem en zonder boete. Dit geldt voor vuurwerk dat sinds 1 augustus verboden is, maar ook voor zwaar vuurwerk dat al langer illegaal is.

Het ingeleverde vuurwerk wordt op een veilige manier vernietigd. Kun je niet naar Den Bosch komen? Dan kun je vuurwerk ook inleveren bij een inzamelpunt in een andere gemeente.

Doel van het verbod

Het vuurwerkverbod is ingevoerd om het aantal ongelukken, schade en overlast rond de jaarwisseling te verminderen. Daarnaast moet het bijdragen aan minder geweld tegen hulpverleners, minder letsel en minder belasting van mens, dier en milieu.

Voor meer informatie over de landelijke inleverdag kun je terecht op de website van het initiatief 'Lever je vuurwerk in'.