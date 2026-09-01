Fietsenstalling Heuvel tijdelijk moeilijker bereikbaar

Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 september wordt het rolpad van de fietsenstalling Heuvel in Tilburg vernieuwd. Hierdoor is de stalling tijdelijk lastiger toegankelijk.

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De werkzaamheden aan het rolpad moeten storingen en stilstand in de toekomst voorkomen. Tijdens deze periode is het rolpad naar beneden niet te gebruiken.

Je kunt de stalling alleen via de trap met fietsgoot aan de kant van Mercure Hotel bereiken. Het rolpad omhoog blijft wel beschikbaar. Fietsers met een fatbike, driewielfiets of bakfiets moeten hun fiets tijdelijk stallen bij Pieter Vreedeplein of in het Dwaalgebied.

Alternatieven voor mindervaliden

Mindervaliden wordt aangeraden hun fiets in een andere stalling te parkeren. De gemeente Tilburg bedankt alvast voor het begrip en hoopt op een soepel verloop van de werkzaamheden.