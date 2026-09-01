NAC-spits Dion Versluis naar Kozakken Boys

NAC Breda en Dion Versluis hebben besloten om uit elkaar te gaan. De spits vertrekt naar Kozakken Boys, waar hij in de Tweede Divisie aan de slag gaat.

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Dion Versluis speelde voornamelijk voor het beloftenteam van NAC. Hij kwam transfervrij over van Jong FC Utrecht en tekende in augustus 2025 zijn eerste profcontract in Breda. Ondanks deze stap wist hij geen vaste plek te bemachtigen in de eerste selectie.

De spits kwam uiteindelijk tot zeven wedstrijden in het eerste elftal van NAC. Het gebrek aan speeltijd heeft geleid tot het besluit om zijn carrière elders voort te zetten. Kozakken Boys biedt hem nu de mogelijkheid om zich te bewijzen in een fysiek sterke competitie.

Nieuwe kans in Tweede Divisie

Versluis gaat spelen in de Tweede Divisie, een competitie die bekendstaat om het hoge niveau en de fysieke kracht van de teams. NAC Breda ziet deze overstap als een goede oplossing voor beide partijen. Het vertrek biedt Versluis meer kansen op speeltijd en ontwikkeling.

Versluis krijgt bij Kozakken Boys de kans om zich opnieuw te bewijzen. NAC wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.