Halderberge biedt hulp bij stroomaansluiting woningbouw

De gemeente Halderberge helpt bij het aanvragen van netcapaciteit voor woningbouwprojecten. Dit kan vertraging door het volle stroomnet voorkomen. Projecten moeten vóór 13 september worden aangemeld.

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Het elektriciteitsnet zit steeds vaker vol, waardoor het aansluiten van nieuwe woningen langer kan duren. In Halderberge wordt een landelijke werkwijze genaamd Eerder Aanvragen ingezet om deze vertraging te beperken. Met deze methode kan eerder netcapaciteit worden aangevraagd bij netbeheerder Enexis.

De gemeente vraagt ontwikkelaars van woningbouwprojecten om hun plannen uiterlijk 13 september 2026 aan te melden. Hiervoor zijn twee specifieke formulieren nodig, samen met aanvullende documenten. De informatie moet volledig en concreet zijn om in aanmerking te komen voor verdere stappen.

Wat is Eerder Aanvragen?

Door de drukte op het stroomnet is er niet altijd direct capaciteit beschikbaar voor nieuwe bouwprojecten. De landelijke aanpak Eerder Aanvragen biedt de mogelijkheid om tijdig capaciteit te reserveren. Hiermee wordt geprobeerd vertraging in de planning van woningbouwprojecten te voorkomen.

Het aanmelden van een project garandeert echter niet dat er capaciteit beschikbaar komt. De netbeheerder beslist uiteindelijk of en wanneer een aansluiting mogelijk is.

Welke informatie is nodig?

Om een project te kunnen beoordelen, vraagt de gemeente om gegevens zoals locatie, aantal woningen, bouwplanning en gewenste aansluitdatum. Ook informatie over energievoorzieningen en documenten die de haalbaarheid van het project aantonen zijn noodzakelijk. Voor sommige technische details kan de hulp van een installateur nodig zijn.

Na aanmelding controleert de gemeente of het project voldoet aan de voorwaarden van Eerder Aanvragen. Indien het plan geschikt is, neemt de gemeente contact op over vervolgstappen. Hierbij kunnen kosten in rekening worden gebracht, waarvan vooraf afspraken worden gemaakt.

Gevolgen van onjuiste gegevens

Het is belangrijk dat alle aangeleverde informatie correct en volledig is. Fouten of ontbrekende details kunnen leiden tot vertraging. Daarnaast worden sommige gegevens, zoals locatie en bouwplanning, openbaar gemaakt.

Meer informatie over de landelijke aanpak Eerder Aanvragen is te vinden via de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).