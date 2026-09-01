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Automobilist botst tegen vrachtwagen en komt op verkeerde weghelft terecht

Vandaag om 14:57 • Aangepast vandaag om 15:16
Een auto botste dinsdag tegen een vrachtwagen in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Een auto botste dinsdag tegen een vrachtwagen in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

Een automobilist is dinsdagmiddag tegen een vrachtwagen gebotst op de Graaf Engelbertlaan in Breda. Hij verloor hierdoor de controle over zijn auto en kwam op de andere weghelft, tegen de rijrichting in, tot stilstand. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder werd gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Ook de vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. 

Hoe de botsing precies heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Door het ongeluk ontstonden op beide weghelften files. 

  • Een auto botste dinsdag tegen een vrachtwagen in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
    Een auto botste dinsdag tegen een vrachtwagen in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
  • Een auto botste dinsdag tegen een vrachtwagen in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

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