Jacques Vriens verrast met platina boek: 'Ik ben er helemaal stil van'

Jacques Vriens dacht dinsdagmiddag naar Amsterdam te gaan voor de opnames van het nieuwe Kinderboekenweek-lied. Maar in het DeLaMar Theater wachtte de Bosschenaar een grote verrassing. De bekende schrijver kreeg een zeldzame onderscheiding: een platina boek voor zijn klassieker 'Achtste-groepers huilen niet'. "Ik sta met mijn mond vol tanden, ben er helemaal stil van."

Verhaal over leerling uit zijn klas 'Achtste-groepers huilen niet' verscheen in 1999. Het verhaal gaat over de twaalfjarige Akkie, die in groep acht te horen krijgt dat ze leukemie heeft. Het verhaal groeide uit tot een enorme hit, werd op talloze scholen gelezen en later ook succesvol verfilmd.

Tijdens een repetitie van Kinderen voor Kinderen kreeg hij het platina boek uit handen van kinderen uit het koor. "Ik ben er een beetje ingeluisd, maar ik vind het wel ontzettend leuk. Dankjewel jongens, wat een cadeau zeg", zei hij bij het Jeugdjournaal van de NOS .

Vriens schreef de tekst van het nieuwe Kinderboekenweek-lied, dat wordt gezongen door Kinderen voor Kinderen. Ook speelt hij zelf een klein rolletje in de videoclip.

Voor Vriens is het boek extra bijzonder. Akkie is gebaseerd op Anke, een meisje dat bij hem in de klas zat toen hij nog leraar was. Vriens bezocht haar regelmatig in het ziekenhuis. Tijdens een van die bezoeken kwam haar beste vriendin met het idee om een boek over haar te schrijven. Anke zei toen: 'Ja, dat moet je doen, dan word ik beroemd'", vertelt Vriens aan de kinderen. Het was toen nog grappig bedoeld met de gedachten dat ze beter zou worden. Na haar overlijden vroeg Ankes moeder hem of hij het boek alsnog wilde schrijven. Dat vond hij moeilijk. "Daar heb ik zeven jaar over na moeten denken", vertelt hij.

Ook de titel van het boek komt uit een herinnering aan Anke. Tijdens een bezoek aan het ziekenhuis kreeg ze een spuitje. Vriens wilde op dat moment weggaan, omdat hij dacht dat ze misschien zou moeten huilen. Maar daar wilde Anke niets van weten. "Toen zei ze: 'Nee hoor, want achtste-groepers huilen niet.'"

Zeldzame onderscheiding

Het platina boek is een bijzondere prijs. De onderscheiding wordt uitgereikt aan kinderboeken waarvan meer dan 150.000 exemplaren zijn verkocht. Zo'n platina boek wordt maar één of twee keer per jaar uitgereikt.

Dat 'Achtste-groepers huilen niet' die grens had bereikt, wist Vriens niet. "Ik weet wel dat het een boek is dat nog steeds veel wordt gelezen. Daar ben ik heel trots op. Maar dat er zó veel zijn verkocht, dat wist ik niet." Dat hij juist voor dit boek een platina boek krijgt, maakt de prijs extra bijzonder. "Ze was een dierbare leerling van mij. Dus juist dit boek. Dat vind ik fantastisch."

Ook kinderen van nu kennen Vriens

De schrijver maakt al meer dan vijftig jaar verhalen voor kinderen. Dat zijn duidelijk nog altijd geen verhalen van vroeger. De kinderen van Kinderen voor Kinderen kennen zijn werk goed.

"Ik vind het heel bijzonder", zegt Zarah. Vooral het verhaal achter het boek maakte indruk op haar. Dat Vriens Anke echt heeft gekend, verbaasde haar. "Ik dacht dat hij het had verzonnen, maar dat is niet zo." Ook Amber kent het boek. "Ik heb het gelezen, maar ik ben op de helft gestopt. Mijn moeder las het aan mij voor en ik vond het te zielig. Ik heb ook de film gezien. Die vond ik leuk, maar ook zielig."