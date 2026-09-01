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Astrid Kersseboom voor even terug bij Brabant Nieuws, zo zag dat eruit
Vandaag om 21:20
Speciaal voor het vijftigjarig bestaan van Omroep Brabant keerde presentatrice van het eerste uur Astrid Kersseboom voor één keer terug. Ze was in 1997 een van de eerste presentatoren van Brabant Nieuws op het toen net gestarte tv-kanaal van Omroep Brabant. Dinsdag, op de dag dat Omroep Brabant vijftig wordt, keerde ze dus voor even terug. Hierboven zie je hoe dat ging.
Top 1976
Omroep Brabant bestaat vijftig jaar en daarom zenden we van 1 tot en met 11 september de Top 1976 uit. De volledige lijst is hier te zien. Luisteren kan via live radio.
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