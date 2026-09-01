Geweldsexplosie en een filmende snackbareigenaar: dit gebeurde vandaag

Een geweldsexplosie net over de provinciegrens die mogelijk gelieerd is aan Bolle Jos, sneeuwschuivers in de zomer en Jan slacht wilde zwijnen zelf in zijn garage. Dit is het nieuws dat je dinsdag gelezen moet hebben.

Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is dinsdagochtend een dode gevallen en zijn twee politieagenten gewond geraakt. 34 verdachten werden opgepakt. De geweldsexplosie zou mogelijk een verband hebben met de criminele organisatie van Bolle Jos, de Bredase drugscrimineel. Het zou gaan om een wraakactie in een langdurig drugsconflict. Meer dan twintig zwaarbewapende mannen bestormden een boerderij waar eerder een drugslab werd gevonden en schoten een beveiliger dood. Hier lees je meer.

Jager Jan van de Kerkhof (73) uit Valkenswaard slacht midden in de nacht een wild zwijn in zijn garage. In het programma Merlijn en de Nachtbrakers neemt hij programmamaker Merlijn mee op jacht in het bos. Na uren wachten schiet Jan een zwijn neer. "Het is juist heel normaal. Vroeger deden we niet anders", zegt Jan over het slachten. Wilde zwijnen richten volgens hem enorme schade toe en ze zorgen voor veel nakomenlingen. Na de jacht maakt Merlijn het dode zwijn schoon in Jans mancave, waar tientallen schedels van doodgeschoten reeën aan de muur hangen. Check hier meer:

Het Openbaar Ministerie vervolgt de oud-eigenaar van Cafetaria Marco in Werkendam voor verborgen camera's in de wc en de douche van zijn zaak. Medewerkers ontdekten in juni 2025 duizenden naaktbeelden op zijn laptop toen de eigenaar naar een festival was. De camera's hingen er jarenlang en filmden gasten en medewerkers. De oud-eigenaar riskeert een gevangenisstraf van maximaal een jaar of een geldboete van 27.500 euro. De zaak is verkocht en de voormalige eigenaar is vertrokken. Lees hier het hele verhaal:

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Bij het steunpunt van Rijkswaterstaat in Den Bosch rijden vrachtwagens met sneeuwschuivers rond, ondanks temperaturen boven de 20 graden. Dat is voor een grote jaarlijkse controle van alle strooiwagens en sneeuwschuivers. Vanaf begin oktober moeten de wagens direct de weg op kunnen bij gladheid. Afgelopen winter was bijna de hele voorraad van 12,5 miljoen kilo strooizout in Brabant nodig, vooral tijdens de sneeuwval begin januari. Nu ligt er al vier miljoen kilo klaar in Den Bosch. Lees het verhaal hier: