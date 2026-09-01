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OMROEP BRABANT 50 JAAR

Spaanse ontdekt het worstenbroodje in Den Bosch: 'Perfecte kennismaking'

Vandaag om 18:52 • Aangepast vandaag om 21:17
Zelfs in de bus worden worstenbroodjes uitgedeeld (foto: Omroep Brabant).
Zelfs in de bus worden worstenbroodjes uitgedeeld (foto: Omroep Brabant).

Stel je voor: je hebt een lange werkdag achter de rug en moet vervolgens óók nog met de trein terug naar huis. Maar dan staat daar opeens Omroep Brabant met een enorme schaal met worstenbroodjes. Het overkwam treinreizigers in Den Bosch dinsdag. Daar werden worstenbroodjes uitgedeeld vanwege het 50-jarig bestaan van de omroep.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Een van de reizigers is een Spaanse vrouw. Ze zeult twee grote koffers met zich mee, want ze is pas net gearriveerd vanuit Spanje. Een worstenbroodje wil ze (natuurlijk!) wel proberen, maar wat het precies is? Ze heeft geen idee. "Maar het is de perfecte eerste kennismaking met Brabant, deze traktatie", vindt de Spaanse. 

Machinist Erik wint de gouden wikkel (foto: Omroep Brabant).
Machinist Erik wint de gouden wikkel (foto: Omroep Brabant).

Sommige mensen hebben geluk: machinist Erik van de NS at eerder vandaag al een worstenbroodje van Omroep Brabant in zijn woonplaats Roosendaal, maar krijgt die kans opnieuw in zijn pauze in Den Bosch. En met succes: om zijn broodje zit een gouden wikkel. Die levert hem twee vrijkaarten op voor het jubileumconcert van Omroep Brabant in november. 

Hij volgt de omroep zelf ook: "Ik vind het fijn om het lokale nieuws te volgen, wat er in de regio gebeurt." Lang blijft Erik echter niet in de regio: "Ik moet straks met de trein naar Venlo. Naar het koele Limburg", lacht hij.

  • Genieten maar! (foto: Omroep Brabant)
    Genieten maar! (foto: Omroep Brabant)
  • Zelfs in de bus worden worstenbroodjes uitgedeeld (foto: Omroep Brabant).
  • Een worstenbroodje? Lekker! (foto: Omroep Brabant)
  • Een deel van het Omroep Brabant-team dat vandaag worstenbroodjes uitdeelt (foto: Omroep Brabant).
  • Een worstenbroodje gaat er altijd wel in! (foto: Omroep Brabant)
  • Zelfs de duiven genieten van een worstenbroodje (foto: Omroep Brabant).
  • Dat is een flinke schaal met worstenbroodjes! (foto: Omroep Brabant)

Alle verhalen over 50 jaar Omroep Brabant lees je op de dossierpagina.

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