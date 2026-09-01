Spaanse ontdekt het worstenbroodje in Den Bosch: 'Perfecte kennismaking'

Stel je voor: je hebt een lange werkdag achter de rug en moet vervolgens óók nog met de trein terug naar huis. Maar dan staat daar opeens Omroep Brabant met een enorme schaal met worstenbroodjes. Het overkwam treinreizigers in Den Bosch dinsdag. Daar werden worstenbroodjes uitgedeeld vanwege het 50-jarig bestaan van de omroep.

Een van de reizigers is een Spaanse vrouw. Ze zeult twee grote koffers met zich mee, want ze is pas net gearriveerd vanuit Spanje. Een worstenbroodje wil ze (natuurlijk!) wel proberen, maar wat het precies is? Ze heeft geen idee. "Maar het is de perfecte eerste kennismaking met Brabant, deze traktatie", vindt de Spaanse.

Sommige mensen hebben geluk: machinist Erik van de NS at eerder vandaag al een worstenbroodje van Omroep Brabant in zijn woonplaats Roosendaal, maar krijgt die kans opnieuw in zijn pauze in Den Bosch. En met succes: om zijn broodje zit een gouden wikkel. Die levert hem twee vrijkaarten op voor het jubileumconcert van Omroep Brabant in november.

Hij volgt de omroep zelf ook: "Ik vind het fijn om het lokale nieuws te volgen, wat er in de regio gebeurt." Lang blijft Erik echter niet in de regio: "Ik moet straks met de trein naar Venlo. Naar het koele Limburg", lacht hij.